I 40 anni della polizia di Stato: «cresciuta assieme a Bergamo» - Video «La polizia di Stato in questi quarant’ anni è cresciuta accanto e assieme a Bergamo, accompagnando la città e il territorio nei momenti belli e in quelli meno, come l’ultimo anno».

Oggi la polizia celebra i 40 anni della legge 121 di riforma: la cosiddetta «smilitarizzazione» di quello che era il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per celebrare l’evento la questura cittadina ha realizzato un video che da oggi sarà diffuso su tutti i canali social della polizia e sul sito del nostro giornale.

«Tra l’altro, per ironia del destino, proprio martedì è morto il prefetto Carlo Mosca - evidenzia il questore Maurizio Auriemma -, che fu uno dei padri della legge della riforma. Ne serbo anche un ricordo personale: fu mio commissario d’esame nel 1985 quando entrai in polizia e docente alla scuola interforze. Dunque mi ha accompagnato il percorso professionale con grande umanità, intelligenza, competenza e signorilità. Proprio il prefetto Mosca ha scritto il libro pubblicato dal Dipartimento di pubblica sicurezza e intitolato «La riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza».

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Il volume contiene messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e del Sottosegretario Franco Gabrielli. Seguono 12 capitoli in cui si snodano i temi più significativi della riforma, con contributi del cardinale Gianfranco Ravasi sul tema del servizio e del ministro Marta Cartabia sul ruolo delle donne. «Al di là dell’aspetto della smilitarizzazione - prosegue il questore -, importante l’ingresso delle donne, oggi ampiamente rappresentate nella nostra questura in tutti i ruoli. Dagli anni 80 come polizia abbiamo affiancato Bergamo nei fatti di cronaca: i grandi processi, il caso Yara con l’apporto della Scientifica, la peregrinatio della salma di Papa Giovanni XXIII, solo per citare dei casi». La questura - della quale nel 2019 si sono celebrati i cento anni - è cresciuta accanto a Bergamo: «Tanto da diventare di fascia superiore - rileva Auriemma -, cresciuta in un territorio ricco dal punto di vista umano e imprenditoriale e segnato nell’ultimo anno dal dramma del Covid».

Il Questore di Bergamo Maurizio Auriemma

(Foto by Beppe Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA