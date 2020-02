«I cittadini vogliono sentirsi sicuri»

Il viceministro Mauri a Bergamo «Bisogna intervenire perchè la sicurezza percepita sia più forte tra i cittadini». Si può riassumere così quanto ha dichiarato il viceministro dell’Interno Matteo Mauri che lunedì mattina 3 febbraio ha incontrato in Prefettura, a Bergamo, i rappresentanti delle istituzioni e delle Forze dell’ordine. In via Tasso anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il vicesindaco Sergio Gandi.

Il viceministro ha analizzato a 360 gradi il tema della sicurezza sul territorio bergamasco e , «a fronte di un calo complessivo dei reati del 30% dal 2014 a oggi, ancora bisogna lavorare sul senso di sicurezza percepita dai cittadini. I numeri dicono che la criminalità è in discesa ma la gente - ha detto Mauri - ha bisogno di sentirsi più sicura».

Il ministro Mauri attribuisce questo fenomeno «alla propaganda eccessiva sui temi della sicurezza fatta negli ultimi tempi e che alimenta le paure - ha detto -. Le paure non vanno sottovalutate - ha continuato -,ma servono delle risposte concrete, come quella dell’aumento dei presidio sul territorio: da qui l’aumento degli organici delle forze dell’ordine, come è successo a Bergamo» ha spiegato Mauri.

Da via Tasso, il viceministro sarà a Zingonia dove incontrerà i sindaci del territorio e a San Giovanni Bianco (per un confronto con i sindaci della Valle Brembana). Alle 18,15 alla Casa del Giovane (in via Gavazzeni 13) sarà protagonista della conferenza organizzata dal Pd dedicata al tema «Sicurezza: contro la paura, per il futuro» con i parlamentari Elena Carnevali e Maurizio Martina, oltre al vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi.



Martedì sarà, invece, la volta del viceministro all’Istruzione, università e ricerca Anna Ascani che alle 20,45, nell’auditorium della biblioteca di Ranica (in Passaggio Sciopero di Ranica 1908) interverrà al dibattito «Italia 2020». Sullo stesso palco si confronteranno Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Sergio Gandi, vicesindaco della stessa città e Jacopo Scandella, consigliere regionale del Pd in Regione Lombardia. Introdurranno la serata Davide Casati, segretario provinciale Pd e Lucio Imberti, coordinatore Pd della Valle Seriana.

