I colori e la festa della comunità boliviana per la Madonna di Urcupina -Foto/Video

Secondo la leggenda, durante l’epoca coloniale nel secolo XVII, la Vergine Maria con in braccio un bambino, apparve a una piccola pastorella che stava pascolando le sue pecore su un colle vicino a Quillacollo, paese a 15 chilometri di distanza da Cochabamba, intrattenendosi con lei in lunghe conversazioni nella lingua del luogo, il quechua.

Un giorno la bambina racconta tutto ai suoi genitori ed essi la invitano ad avvisarli il giorno della sua apparizione. Così un giorno i genitori, il sacerdote e altre persone la seguono sul luogo dell’apparizione. La Madonna, vedendo che la pastorella tardava ad arrivare, si alzò dal luogo in cui si trovava e salì in cima al colle, finchè la bambina, vedendola e indicandola con la mano ai presenti si mise a gridare «jaqayman urqupiña, urkupiña» che in quechua significa «sta in cima al colle». Da qui il nome di urkupiña. La Signora, arrivati in cima al colle scomparve.