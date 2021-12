I desideri per il 2022 dalla nostra pagina Instagram: lavoro, amore e un anno senza Covid Dopo il successo dei sondaggi su Instagram de L’Eco di Bergamo dedicati a Santa Lucia e al Natale, abbiamo deciso di raccogliere progetti e desideri dei nostri lettori anche in occasione della notte di San Silvestro.

Il nuovo anno è ormai alle porte e quasi tutti i nostri lettori sono pronti ad accoglierlo… da casa propria: per il Veglione molti dei nostri utenti rimarranno a casa e festeggeranno con la famiglia o un ristretto numero di amici. Parecchi hanno infatti deciso di disertare i ristoranti visto l’aumento dei casi Covid anche nella Bergamasca. La cena prevista varia da lenticchie e cotechino, a polenta con la fonduta e tanti stuzzichini. A quasi nessuno mancherà una bella bottiglia di spumante per festeggiare la mezzanotte… tranne che a un lettore, che ha assicurato che non farà proprio «negot» e se ne andrà a letto presto.

La domanda posta in Instagram ai nostri lettori

Se per qualcuno «casa» significherà comunque compagnia, per altri invece purtroppo vorrà dire isolamento o quarantena e perciò, ovviamente, tra i desideri di questi lettori per il principio del 2022 c’è la negatività al virus.

Proprio come per Natale, tanti lettori e tante lettrici per il nuovo anno vorrebbero soprattutto salute e serenità: insomma, «che il Covid rimanga nel 2021!». Una ragazza, inoltre, vorrebbe riuscire a superare ansie e paure che l’affliggono, anche grazie all’aiuto di uno psicologo. Tra gli altri desideri ci sono anche alcuni super classici del Capodanno, come «andare in palestra», «perdere peso», «trovare l’amore» e per parecchi «trovare lavoro».

Infine in questo ultimo giorno del 2021, molti dei nostri lettori accenderanno luci diverse – camini, candele, lanterne e fuochi – sperando in un anno nuovo più felice e, soprattutto, «normale». L’occasione è per augurare a tutti un buon 2022 anche da parte della redazione de L’Eco di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA