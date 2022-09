«I nuovi vaccini in arrivo in Italia». Su L’Eco di domenica l’intervista a Franco Locatelli

«È probabile che vedremo un aumento dei casi, però credo che spetti anche a noi dare un contributo attraverso la responsabilità individuale». Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e già coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza-Covid, guarda al prossimo tratto della pandemia: non più di emergenza, ma di convivenza. Una nuova normalità resa possibile proprio dai vaccini. Per questo - sottolinea nell’intervista rilasciata a Luca Bonzanni, su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 4 settembre - occorre accelerare sulle quarte dosi, anche alla luce dell’arrivo dei vaccini aggiornati attesi a giorni anche in Italia.