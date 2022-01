«I quartieri al centro», su L’Eco di Bergamo di lunedì andiamo al Villaggio degli Sposi L’inchiesta de L’Eco di Bergamo «I quartieri al centro» propone lunedì 3 gennaio la tappa al Villaggio degli Sposi.

Un quartiere che può essere considerato un laboratorio demografico della città per i dati in controtendenza. Infatti il Villaggio degli Sposi continua a crescere come numero di abitanti e a mantenere una giovane età. Così, mentre il resto di Bergamo invecchia, girando per le strade del Villaggio degli Sposi si respira un’aria fresca con tanti bambini e famiglie.

Dal 1987 a oggi il numero degli abitanti è raddoppiato e i nuovi arrivi hanno mantenuto ampia la fascia sotto i 40 anni con record del numero dei figli per ogni nucleo famigliare . Tanti dati interessanti che si potranno approfondire leggendo L’Eco di Bergamo in edicola lunedì 3 gennaio. Insieme all’analisi demografica del quartiere, ci saranno anche le opinioni di chi risiede al Villaggio.

E tra le tante sorprese anche quella di un record speciale che detiene solo questo quartiere. Non resta che recarsi in edicola ad acquistare il giornale o scaricarlo dal sito acquistandolo in formato digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA