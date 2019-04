I supermercati Aldi ritirano

bottigliette di vetro: possono rompersi Il marchio della grande distribuzione Aldi e il fornitore Bl Balanced Lifestyle Food and Beverages GmbH annunciano il richiamo a scopo precauzionale delle bottiglie di vetro del gasatore Sodastar.

Il marchio della grande distribuzione Aldi ha dato avvio alla procedura di ritiro delle bottiglie di vetro del gasatore Sodastar. L’azienda precisa che l’operazione è stata avviata a scopo precauzionale, in quanto durante il funzionamento del gasatore Sodastar possono manifestarsi rotture delle bottiglie di vetro.

Per questo motivo, Aldi e il suo fornitore Bl Balanced Lifestyle Food and Beverages GmbH, richiamano le bottiglie di vetro a scopo precauzionale e per garantire il corretto funzionamento del gasatore Sodastar. Le bottiglie di vetro possono essere restituite in qualsiasi punto vendita Aldi, il costo di 9,99 euro a bottiglia verrà rimborsato anche in assenza dello scontrino di acquisto.

Qualora si volesse restituire l’intero prodotto, questo può essere restituito in qualsiasi punto vendita Aldi. Il prezzo di acquisto verrà rimborsato anche senza l’esibizione dello scontrino di acquisto. Il prodotto è stato in vendita nei punti vendita Aldi a partire dal 28 marzo 2019. La vendita del prodotto è stata tempestivamente interrotta.

