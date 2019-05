Il 12 maggio è la festa della mamma

Aspettiamo le tue foto più belle La festa della mamma è una festa molto sentita e molto amata. Perchè non ha età ed è una di quelle ricorrenze che punta alle emozioni. E quindi è una delle più belle insieme a quella della festa del papà che abbiamo festeggiato sempre on line.

Si tratta di una ricorrenza diffusa in tutto il mondo, perchè essere mamme è straordinario e unico ed è un sentimento che non conosce differenze nel mondo. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare una carrellata fotografica con scatti bellissimi e intensi che stanno arrivando dai figli bergamaschi e che pubblicheremo fino a domenica 12 maggio, giorno ufficiale della festa della mamma.

Mamme di corsa e mamme per sempre, mamme che ogni giorno sono sempre alla prova. Mamme felici e preoccupate, mamme che sanno che bisogna sempre sorridere e fare. E continuare a lottare. Mamme tenaci e volenterose. Che sono anche donne, sempre e comunque. E mamme che sono tali perchè hanno stretto una mano, piccola e paffuta almeno una volta, in questo 12 maggio, intenso e personalissimo tra fiori, disegni e poesie. Un giorno che parla di fiducia anche quando, quella mano, si finisce per perderla, scivolando via negli anni.

Aspettiamo quindi le foto delle mamme, per un regalo speciale e una carrellata on line degli scatti. Potete inviarcele via mail a redazioneweb@eco.bg.it oppure tramite la nostra pagina Fb «L’Eco di Bergamo»: non dimenticate di fare like. Il giorno della festa della mamma saranno pubblicate in una super gallery da regalare a tutte le mamme bergamasche. Con L’Eco di Bergamo anche Radio Alta: puoi inviare le foto anche durante la trasmissione «Colazione con Radio Alta», la mattina con Teo Mangione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA