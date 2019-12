Il centro fa il pienone prenatalizio

Folla a spasso e lunghe code - Foto Il bel tempo ha portato in centro a Bergamo moltissimi bergamaschi alla ricerca degli ultimi regali di Natale. Traffico intenso e lunghe code, folla in via XX Settembre con la ruota panoramica che ha riscosso successo.

Ultimo weekend prenatalizio, il centro di Bergamo non si è annoiato in questa domenica di festa e shopping. Nonostante i moltissimi tifosi allo stadio e chi era in montagna, viale Papa Giovanni fino a via XX Settembre è stato un fiume di persone domenica 22 dicembre. Con una nota di colore, rosso per la precisione: la Babbo Natale Running è stata un successo con 4 mila adesioni. La massiccia presenza in centro ha causato anche il solito traffico: lunghe code in via Papa Giovanni, ma anche in via Paleocapa e via Mai.

