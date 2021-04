Il Covid, i vaccini e le prossime aperture: stasera c’è «Bergamo in diretta» su BgTv Questa sera alle 21 torna «Bergamo in diretta», la trasmissione di approfondimento settimanale in onda su Bergamo Tv (canale 17 del digitale terrestre) e sulla pagina Facebook de L’Eco di Bergamo.

Tema della serata la situazione Covid, la campagna vaccinale e le riaperture previste per la fine del mese con uno sguardo fino alle vacanze estive. In collegamento il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il virologo Fabrizio Pregliasco, il viceministro all’Economia Gilberto Pichetto Fratin e il presidente dell’Associazione Turismo per l’Italia Stefano Crugnola.

In studio Simona Befani, conduttrice e coordinatrice della puntata odierna, Antonio Sorice, coordinatore dei Centri vaccinali Vaccinali di Ats, l’epidemiologo di Ats Alberto Zucchi e il collaborare de L’Eco di Bergamo, Sergio Cotti, che in queste settimane si è occupato quotidianamente dell’emergenza causata dalla pandemia.

