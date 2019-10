Il Gewiss Stadium punta sul fast food

Entro la fine dell’anno arriva Burger King La storica rivale di McDonald’s conferma l’apertura nel nuovo impianto sportivo entro la fine dell’anno.

Burger King dribbla tutti ed è pronto a sbarcare in città. O meglio, al Gewiss Stadium. «È in previsione un’apertura, ma non abbiamo ancora date» comunica l’ufficio stampa della multinazionale del fast food, storica rivale di McDonald’s: azienda made in Usa, ovviamente, ma ora controllata da un fondo d’investimento brasiliano.

Come indicato dallo studio che «Stadio Atalanta» aveva commissionato mesi fa ad un’azienda specializzata, si punta quindi in modo importante sulla ristorazione per riempire gli spazi (circa 4.000 metri quadri in tutto, divisi nelle varie fasi del restyling) ricavati nell’impianto di viale Giulio Cesare. Secondo gli esperti, il settore food and beverage è quello più adatto ad assicurare da una parte buoni incassi e dall’altra a rendere vivace la zona tutta la settimana. Con il punto di domanda di come i residenti di un quartiere tradizionalmente residenziale e discreto vivranno una trasformazione che inciderà profondamente nelle loro abitudini quotidiane ormai radicate.

