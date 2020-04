Il governo pronto per la fase 2

Discorso del premier Conte alle 20.20 Il governo accelera, a quanto si apprende, sul Dpcm che prevede le riaperture per la fase 2 il 4 maggio. In serata il discorso del premier Conte: alle 20.20 la diretta Fb.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 20.20 sulla fase due dell’emergenza Coronavirus. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi.

Il governo va verso la riapertura del cibo da asporto dal 4 maggio. Sempre in quella data dovrebbe essere permessa l’attività motoria ma solo individuale (a meno che non si tratti di minori o di persone diversamente abili) e la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici. Poi verso la riapertura sempre il 4 maggio del comparto manifatturiero di quello edile (pubblico e privato e del commercio all’ingrosso funzionale al settore manifatturiero e all’edilizia): le informazioni sono state comunicate, a quanto si apprende, nel corso della cabina di regia tra governo.

