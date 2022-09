Il grido d’allarme delle Rsa tra caro bollette e personale che manca

È un grido d’allarme, perché in gioco c’è la sostenibilità di un sistema. Strutture, famiglie, cura degli ospiti. Il caro-bollette è la «tempesta perfetta» che s’abbatte anche sulle case di riposo, dopo due anni già difficilissimi per l’emergenza pandemica. Per la rete bergamasca delle Rsa, 65 strutture, l’aumento complessivo della spesa energetica si traduce in almeno 10 milioni di euro annui di extra-costi, con una proiezione di ulteriore crescita se le cose non miglioreranno (e difficilmente miglioreranno).