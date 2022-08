La pioggia si ferma, in Borgo Santa Caterina la processione con il vescovo

La processione - che lo scorso anno si era tenuta in modo limitato nell’osservanza di uno speciale protocollo anti-assembramento - torna a svolgersi, seppure lungo il percorso più breve, in modo regolare, passando lungo il tratto rinnovato di via Santa Caterina, con soste oranti davanti alla chiesa prepositurale e all’Accademia Carrara.