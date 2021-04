Il meteo non aiuta i ristoratori bergamaschi: poche prenotazioni e molte disdette - Foto Riapertura con il naso all’insù per i ristoranti bergamaschi. Come previsto, il meteo non ha agevolato la ripartenza dei pubblici esercizi, che hanno registrato poche prenotazioni e molte disdette.

Il clima freddo e le previsioni di maltempo hanno tenuto liberi i tavoli dei locali anche all’aperto. A pranzo il ritorno del servizio al tavolo ha generato un minimo di clienti, ma il servizio serale è previsto quasi deserto.

Gli operatori chiedono di poter lavorare anche al coperto, con i giusti distanziamenti, mentre altri stanno pensando a soluzioni alternative per non perdere il mese di maggio tradizionalmente dedicato alla cerimonie. Nei clienti regna invece la confusione, con la maggior parte di loro che, in attesa della bella stagione, chiede ai ristoratori di entrare al calduccio in caso di fenomeni atmosferici avversi.

