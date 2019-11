Il Natale a Bergamo? Dal 24 novembre

Ruota panoramica e festa in centro Un evento in Fb ed è così svelata la data di inizio del Natale di Bergamo: il 24 novembre si accenderà l’albero che sarà montato e allestito in pieno centro. Con una festa organizzata dai commercianti che darà il via al Natale bergamasco: ci sarà anche la tanto attesa ruota panoramica.

«Partecipa alla magica Festa di Natale organizzata dai commercianti della città. Uno spettacolo unico ed emozionante che accenderà ufficialmente il Natale a Bergamo». Facebook annuncia così l’avvio del Natale di Bergamo: domenica 24 novembre dalle 17.30 è in programma la festa di Natale che darà il via alle iniziative cittadine organizzate dal Distretto Urbano del Commercio con l’accensione dell’albero e il via alla ruota panoramica, grande e peculiare novità di queste feste.

«Lo spettacolo è realizzato grazie al contributo di Atb - Azienda Trasporti Bergamo e la ruota panoramica è realizzata grazie al contributo di Valtellina Spa» è specificato nel post di Fb.

La ruota panoramica sarà installata davanti a Palazzo Frizzoni, sui parcheggi di piazza Matteotti, davanti a palazzo Uffici. Sarà montata quindi qualche giorno prima della festa e resterà allestita sin dopo l’Epifania. La ruota è recente, è stata costruita pochi anni fa. «Ci sarà una cabina dedicata ai disabili, probabilmente gratuita, per permettere a tutti di vedere la città da un’altra prospettiva» spiega Nicola Viscardi, presidente del Distretto urbano del commercio. Un colosso di 32 metri, che il distretto urbano del commercio «regalerà» ai cittadini durante il periodo natalizio.

