Il Natale, gli appuntamenti liturgici

La notte del 24 Messa con il vescovo Stiamo entrando nel tempo liturgico forte del Natale: martedì 24 dicembre in Cattedrale, alle 23,30, inizia la veglia di preghiera, presieduta dal vescovo Francesco Beschi, seguita dalla Concelebrazione eucaristica solenne nella notte di Natale, sempre presieduta dal vescovo.





Mercoledì 25 alle 10,30, sempre in Cattedrale, il vescovo Beschi presiederà una solenne Concelebrazione eucaristica (ancora animata dalla Cappella musicale del Duomo). Prima della benedizione solenne, il vescovo porgerà i suoi auguri natalizi a tutta la diocesi e alla società bergamasca. Al termine, monsignor Francesco Beschi raggiungerà il Nuovo albergo popolare per portare i suoi saluti, auguri e benedizione agli ospiti, ai responsabili, al personale, alla comunità interna delle suore delle Poverelle e ai volontari della struttura, in prima linea in città nel soccorso delle povertà. Alle 17, sempre in Cattedrale, il vescovo presiederà i Vespri solenni di Natale.

Martedì 31, San Silvestro, alle 18 in Cattedrale il vescovo presiederà la Messa solenne di ringraziamento per l’anno trascorso, durante la quale l’assemblea intonerà l’antico canto del «Te Deum».

