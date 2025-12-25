Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 25 Dicembre 2025

«Il Natale non è memoria di un evento passato, ma chiamata a vivere qui e ora come presenze luminose»

LA CELEBRAZIONE. Il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, ha presieduto la Messa di Natale in Cattedrale: «La notte del mondo può essere profonda, ma non è definitiva. La luce di Betlemme non si impone, ma si dona per la nostra salvezza».

Laura Arnoldi
Laura Arnoldi
Il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, durante la Messa di Natale
Il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, durante la Messa di Natale
(Foto di Yuri Colleoni)

Bergamo

«Il Natale – ha detto il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, nella celebrazione del Natale di Nostro Signore, presieduta questa mattina (giovedì 25 dicembre) in Cattedrale – non è memoria di un evento passato, ma è una chiamata a vivere con coraggio e speranza nel qui ed ora per essere insieme presenze luminose. La notte del mondo può essere profonda, ma non è definitiva. La luce di Betlemme non si impone, ma si dona per la nostra salvezza».

La Messa celebrata nella Cattedrale
La Messa celebrata nella Cattedrale
(Foto di Yuri Colleoni)

Il Vescovo ha richiamato immagini di situazioni in cui sperimentiamo la salvezza: una malattia che crea trepidazione, un incidente imprevisto, per molti il mare a cui ci si affida su barconi rischiando il naufragio. «L’umanità di Cristo – ha sottolineato monsignor Beschi – è vera luce che illumina ogni uomo. La vicenda di Gesù è per la salvezza di ogni uomo, dell’intera umanità e la salvezza avviene per l’umanità di Gesù che ha avvolto interamente anche la fragilità, la precarietà, la mortalità. Nel Bambino vediamo il vero volto di Dio e dell’essere umano».

La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo
La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo
(Foto di Yuri Colleoni)

Il vescovo, alla conclusione della Messa, ha rivolto con la benedizione gli auguri di Na tale ai presenti, alle famiglie, alla comunità di Città Alta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Credo
Evento religioso
Festività religiose
Sociale
famiglia
Religioni, Fedi
Francesco Beschi
Laura Arnoldi
Yuri Colleoni