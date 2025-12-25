«Il Natale non è memoria di un evento passato, ma chiamata a vivere qui e ora come presenze luminose»

«Il Natale – ha detto il Vescovo, monsignor Francesco Beschi , nella celebrazione del Natale di Nostro Signore, presieduta questa mattina (giovedì 25 dicembre) in Cattedrale – non è memoria di un evento passato, ma è una chiamata a vivere con coraggio e speranza nel qui ed ora per essere insieme presenze luminose. La notte del mondo può essere profonda, ma non è definitiva. La luce di Betlemme non si impone, ma si dona per la nostra salvezza».

La Messa celebrata nella Cattedrale

(Foto di Yuri Colleoni)

Il Vescovo ha richiamato immagini di situazioni in cui sperimentiamo la salvezza: una malattia che crea trepidazione, un incidente imprevisto, per molti il mare a cui ci si affida su barconi rischiando il naufragio. «L’umanità di Cristo – ha sottolineato monsignor Beschi – è vera luce che illumina ogni uomo. La vicenda di Gesù è per la salvezza di ogni uomo, dell’intera umanità e la salvezza avviene per l’umanità di Gesù che ha avvolto interamente anche la fragilità, la precarietà, la mortalità. Nel Bambino vediamo il vero volto di Dio e dell’essere umano».