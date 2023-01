Il Parco Ovest 2 è del Comune. Al via la realizzazione della nuova area verde

Il Parco Ovest 2 è area pubblica: il grande spazio verde - che si trova nel quartiere del Villaggio degli Sposi ed è compreso tra la sede di via Moroni di Aprica, la ferrovia e via per Grumello - non è più privata, ma della città di Bergamo. A sancire il passaggio la recente firma della convenzione tra l’Amministrazione di Bergamo e la proprietà dell’area. Un ulteriore passo in un iter urbanistico avviato ormai più di dieci anni fa con un assetto - legato al Pgt approvato dalla Giunta Tentorio - che, oltre a verde pubblico, prevedeva inizialmente anche 24mila metri quadri di edificabilità. «L’Amministrazione - si legge in una nota di Palafrizzoni - ha ridotto, con fatica - attraverso una lunga interlocuzione con la proprietà -, del 20% questa previsione e concentrato il rimanente 70% circa in un’area appunto già costruita (quella della sede di Aprica), proprio per evitare un inutile consumo di suolo. Per questo e per lasciare più superficie possibile libera anche all’interno di quella precedentemente costruita, si è deciso di sviluppare le costruzioni in altezza. La scelta degli edifici e delle loro altezze è stata inoltro sottoposta e condivisa, per la prima volta in un piano urbanistico posto in questa porzione di città, con la Soprintendenza».