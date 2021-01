Il premier Conte riunisce i capi delegazione

Riunione nel pomeriggio in ottica dpcm Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per le 17 di domenica 10 gennaio i capi delegazione della maggioranza sull’emergenza Covid.

L’incontro con i capi delegazione della maggioranza è fondamentale, in vista del nuovo dpcm per il contrasto al Covid. All’incontro con Alfonso Bonafede (M5s), Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (Leu) e Teresa Bellanova (Iv) prenderanno parte anche il ministro Francesco Boccia e sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Da lunedì 11 gennaio, infatti, resteranno arancioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto; tutte le altre regioni saranno in zona gialla «rinforzata», mentre lunedì è in programma un altro vertice tra Governo e regioni sempre sul prossimo dpcm, che sarà in vigore dal 16 gennaio.

La zona rossa potrebbe scattare con un’incidenza settimanale dei casi superiore a 250 ogni 100 mila abitanti e non si esclude la proroga dello stato d’emergenza.

