Fontana: «Non abbassiamo la guardia»

I primi risultati potrebbero arrivare da giovedì Il presidente della Regione Lombardia come ogni giorno ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus in Regione Lombardia.

«I dati sul contagio da Coronavirus sono «leggermente in crescita» rispetto a ieri. Io non sono un esperto, vi do quella che è la mia sensazione, i primi risultati sul contenimento della diffusione del virus potrebbero arrivare da giovedì, una settimana e qualche giorno dopo l’avvio delle limitazioni». Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana durante la conferenza stampa di martedì 17 marzo iniziata verso le 13.

«Per uno-tre giorni si rispettano i regolamenti - ha aggiunto il Presidente- , poi si pensa ma in fondo la passeggiatina e il resto, invece non si può mollare l’attenzione, non si può tornare alla vita normale. Dobbiamo essere sempre più rigorosi. I comportamenti della gente sono cambiati ma in maniera non ancora sufficiente. Dopo qualche giorno l’atteggiamento diventa più lasco e qualcuno pensa a fare una passeggiata, o la spesa anche se non ha bisogno». «Invece non si può mollare. E questo - ha concluso - vale per tutta la Lombardia e ancora un po' di più per Milano».

«C’è stata una notevole accelerazione per la realizzazione dell’ospedale in Fiera Milano. Sono ottimista, aspettiamo le ultime risposte sui respiratori». Ha aggiunto Fontana.



Guarda qui il video della conferenza stampa

© RIPRODUZIONE RISERVATA