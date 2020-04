Il rebus sulla distribuzione delle mascherine In Provincia non ci sono ancora, in città sì

La Regione ha annunciato la distribuzione nelle farmacie lombarde di una fornitura di mascherine da distribuire gratuitamente ai cittadini , ma Federfarma annuncia che in provincia di Bergamo non sono ancora arrivate e invita a non uscire di casa per ritirarle finchè non sarà annunciata la disponibilità . Diversa la situazione a Bergamo città, dove il Comune ha provveduto, per conto suo, a distribuirne 200mila. E dalla mattina di lunedì 6 aprile sono disponibili nei negozi di vicinato.