Il sindaco telefona ai bergamaschi

«Per darvi informazioni e sostegno » Nel pomeriggio di domenica 29 marzo in molte case della città di Bergamo è arrivata una telefonata da parte del sindaco Giorgio Gori

Un messaggio registrato dal primo cittadino per fornire una serie di informazioni utili, dal numero da chiamare per avere la spesa a casa a quello per candidarsi a volontario, oltre alle indicazioni di comportamento per contenere il contagio.

La telefonata di Gori è arrivata a tutti i numeri di telefono presenti sull’elenco delle Pagine Bianche: «Buongiorno, sono Giorgio Gori, il vostro sindaco. Non vi sorprendete - hanno sentito i bergamaschi - di questa mia chiamata. È la prima che vi faccio ma conto di usare questo mezzo nelle prossime settimane per darvi informazioni e anche un po’ di sostegno».

Dopo aver rivolto le sue condoglianze «ai familiari di tutte le vittime di queste terribile epidemia», il sindaco ha ricordato che martedì 31 il Comune esporrà le bandiere a mezz’asta per onorarle, così come faranno tutti i Comuni d’Italia, e ha annunciato che «quando tutto questo sarà finito organizzeremo un momento di commiato dedicato a questi nostri concittadini purtroppo deceduti a causa del virus».

«So che sono momenti difficili, per tutti. Ma se siamo rigorosi nell’applicare queste regole - conclude Gori - riusciremo a fermare il contagio. Sappiate che il vostro sindaco vi è vicino e lavora per voi, insieme ai collaboratori del Comune che voglio ringraziare. Siate fiduciosi, ce la faremo»

