Il video dall’interno dello stadio

Ecco i lavori sulla curva Pisani Meno di due giorni di lavoro e della curva Nord restano solo le macerie: da metà pomeriggio di mercoledì i gradoni in cemento che da metà anni ’60 (con completamento nel 1972) hanno accolto la tifoseria più calda dell’Atalanta non ci sono più: un video all’interno dello stadio mostra le fasi deli lavori con i mezzi della Despe in azione.

Il passo successivo sarà la frantumazione ulteriore delle macerie e la separazione tra cemento e materiale ferroso, da smaltire con differenti procedure: tempo fine settimana e le maestranze della Despe e della Milesi geom. Sergio dovrebbero concludere questa parte del lavoro per passare poi alla rimozione. Dall’inizio della prossima settimana si comincerà a lavorare per la preparazione delle fondazioni della gradinata che ospiterà 9.000 spettatori, tutti al coperto e in posti (più o meno) a sedere.

Poi si lavorerà sulla predisposizione della nuova gradinata che per la quasi totalità verrà realizzata fuori sede e portata sul posto con trasporti che non si annunciano semplicissimi dal punto di vista della logistica. L’obiettivo è chiudere questa parte dei lavori per il 22 settembre, così da dedicare i giorni immediatamente successivi alle fasi autorizzative e di collaudo e riaprire lo stadio per il turno successivo di campionato.

