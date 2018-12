Il video di Natale della Hunziker -Guarda

Gli auguri a sorpresa ai bergamaschi Vestita da elfo con la figlia Aurora gira per le case di Bergamo cantando Jingle Bells. La reazione dei bergamaschi è tutta da ridere.

«Ormai è diventata tradizione e quindi, anche quest’anno, ecco il nostro magico video di Natale!! Questa volta ho reclutato (in modo assolutamente spontaneo e volontario) la mia povera figlia per una missione speciale: portare lo spirito Natalizio nelle vostre case e ringraziarvi per tutto l’affetto che ci dimostrate».

Con questo messaggio Michelle Hunziker accompagna il video caricato su Youtube in cui gira tra le case di Bergamo a fare gli auguri insieme a sua figlia Aurora, la reazione dei bergamaschi è tutta da ridere.



(Foto by i)

