Imbrattata la sede elettorale di Stucchi

La solidarietà di Gori: gesto di idioti Qualcuno ha sporcato con della vernice spray di colore rosso la vetrina del quartier generale del candidato a sindaco di Bergamo del centrodestra, in via Zanica.

Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 aprile è stata imbrattata la vetrina della sede del quartier generale di Giacomo Stucchi (Lega), candidato sindaco a Bergamo, in via Zanica. Qualcuno ha sporcato con della vernice spray di colore rosso il vetro.

La solidarietà dell’avversario, il sindaco uscente, Giorgio Gori (centrisinistra): «Ci sono degli idioti in città che interpretano così il far politica... Solidarietà a Giacomo Stucchi per questo gesto antidemocratico e stupido contro la sede del suo comitato. Ho già parlato con i tecnici di Aprica, che puliranno tutto il prima possibile».

