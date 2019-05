Immigrazione clandestina, blitz a Livorno

In corso perquisizioni anche a Bergamo L’operazione in corso dall’alba di oggi, venerdì 31 maggio. Sette arresti, perquisizioni personali e domiciliari in molte città del Nord.

Dalle prime ore dell’alba di oggi, venerdì 31 maggio, sono in corso di esecuzione da parte del personale della Squadra mobile di Livorno sette misure di custodia cautelare nei confronti di quattro livornesi e tre napoletani per favoreggiamento all’immigrazione clandestina. In contemporanea, con la collaborazione delle Squadre mobili di Roma, Mantova, Lecco, Sondrio, Bergamo e Parma si sta procedendo all’esecuzione di 11 perquisizioni domiciliari e personali delegate dall’autorità giudiziaria livornese, a carico di altrettanti cittadini stranieri. I dettagli dell’operazione saranno forniti nella conferenza stampa indetta per oggi alle 12 in questura a Livorno.

