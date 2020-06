«Immuni» scaricata da 2 milioni di italiani

Arcuri: l’emergenza non è ancora finita «L’emergenza finirà solo quando verrà scoperto il vaccino e quando sarà prodotto in maniera sufficiente per rendere immuni tutti i cittadini che devono esserlo». Lo ha detto il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri.

«L’app Immuni è una componente molto utile. Il tracciamento è qualcosa di essenziale, 2 milioni di italiani l’hanno già scaricata. Non abbiamo ancora cominciato una comunicazione massiccia per promuoverla, ma in questi tre mesi ho capito che gli italiani sanno cosa devono fare». A dichiararlo è Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza, durante la trasmissione «Mezz’ora in più» su Rai Tre riguardo all’app di contact tracing «Immuni».

«Non dobbiamo credere che questa emergenza sia finita: l’emergenza finirà solo quando verrà scoperto il vaccino e quando sarà prodotto in maniera sufficiente per rendere immuni tutti i cittadini che devono esserlo». Così il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha poi spiegato a chi gli chiedeva se fossimo fuori dall’emergenza.

In questi mesi, ha aggiunto, «gli italiani sono stati straordinari e con i loro comportamenti hanno permesso di uscire dal lockdown e di iniziare una nuova fase. Ora dobbiamo continuare ad essere responsabili capendo che ci è richiesta la stessa responsabilità che avevamo nel passato». Ma ci sarà un ritorno del virus? «Ci sarà una recrudescenza - ha risposto Arcuri - se non ci comportiamo responsabilmente. Se invece lo saremo potrà esserci una qualche ulteriore recrudescenza, ma sarà contenuta».

