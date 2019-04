Imu e Tari, Bergamo recupera sei milioni

La cartella record: quasi un milione di euro Tasse non pagate, la scure del Comune. Causa tra Palazzo Frizzoni e l’impresa «Noris»: nel mirino l’Imu sull’area ex Ote e altri immobili.

Tutto è partito dal contratto di vendita con cui l’impresa «Egidio Noris e figli» e ha ceduto una parte dell’area ex Ote all’imprenditore Domenico Bosatelli. Posando la lente sul passato, l’ufficio Tributi di Palafrizzoni – che nel 2018 ha avviato una serie di accertamenti su tasse non pagate con il risultato di aver recuperato 6,1 milioni di euro – ha controllato tutti i documenti e scandagliato gli archivi delle tasse dovute negli ultimi anni dall’impresa edile. Una minuziosa ricerca che non è stata vana: alcuni numeri infatti non tornavano, soprattutto quelli legati all’Imu. Oltre all’area ex Ote, gli accertamenti notificati nel 2017 hanno riguardato anche una serie di unità immobiliari in via Corridoni, via Berlese, via Don Rocchetti, via Radini Tedeschi, via Gusmini, via Palma il Vecchio. Poi è scattato il recupero, per «omesso/parziale versamento», dell’importo dovuto nei quattro anni precedenti, dal 2012 al 2015: 908 mila euro di cui 584 mila a titolo di imposta, 36 mila euro per interessi e ben 287 mila euro di sanzioni.

L’impresa ha presentato un ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che ha rigettato il primo tentativo di difesa. Ora la palla passa alla Commissione tributaria regionale, a cui l’impresa Noris si è appellata chiedendo di annullare gli accertamenti, convinta di aver rispettato le norme. Il linguaggio è molto tecnico, ma vale la pena citare le motivazioni della difesa: «Inapplicabilità del metodo adottato dall’ufficio per la stima e la determinazione del valore venale dell’area fabbricabile». La pensa diversamente il Comune, che, forte della prima decisione della Commissione, ritiene di aver agito correttamente e si costituirà in causa contro il secondo ricorso presentato dalla «Noris».

