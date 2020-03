In 12 ore oltre 1500 medici disponibili

per la task force in Lombardia. Grazie! Un fiume di risposte all’appello della protezione civile e del governo per formare la task force di medici che saranno riversati in Lombardia per fronteggiare l’emergenza.

«In 12 ore sono arrivate oltre 1.500 domande di medici volontari che aderiscono alla task force della Protezione Civile. Un risultato straordinario!». Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia.

«Non ci sono parole per ringraziarli così come non ci sono parole per esprimere gratitudine a tutti gli operatori sanitari e al ministro Speranza che sta facendo un lavoro enorme - prosegue -. Di questa straordinaria partecipazione ho informato anche il presidente Fontana e l’assessore regionale Gallera, con i quali ho anche parlato della sterile, grave e inutile polemica sulla mascherina Montrasio. Una operazione di sciacallaggio social che anche gli eventuali diretti interessati non comprendono. Quelle mascherine noi le utilizziamo per lavoro ogni giorno e lo faremo sempre per non sottrarre ai medici e al personale sanitario le mascherine chirurgiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA