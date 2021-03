Da mezzanotte Lombardia «arancione scuro»

In arrivo l’ordinanza di Fontana, scuole chiuse Fonti ancora non ufficiali, ma provenienti dalla Regione, dicono che Fontana starebbe per firmare un’ordinanza che innalza le restrizioni.

L’intera Lombardia dalla mezzanotte di oggi andrà in arancione scuro almeno fino al 14 marzo prossimo. Sempre più insistenti le voci di Palazzo che indicano come imminente la firma da parte di Fontana di una nuova ordinanza con effetto immediato per inasprire le restrizioni, visto il repentino peggioramento dei dati sul contagio.

L’arancione rafforzato implica la chiusura di tutti gli istituti scolastici, eccetto i nidi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA