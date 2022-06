In città scatta l’ordinanza per risparmiare acqua: dall’irrigazione dei giardini al lavaggio delle auto, ecco tutti i divieti

Siccità Il Comune di Bergamo ha emesso il provvedimento facendo propri i suggerimenti di Uniacque per non sprecare acqua potabile. Innaffiatura dei giardini solo di notte e per non più di 60 minuti, stop al lavaggio di piazzali e veicoli privati, esclusi dal divieto gli autolavaggi. Niente riempimento di vasche da giardino e piscine private. Ecco cosa cambia.

Vedi documenti allegati