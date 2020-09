In Italia 1.458 nuovi positivi

Sette decessi, ecco le regioni con più casi Lieve calo nei contagi rispetto a sabato 12 settembre: sono 1.458 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 287.297. Sul calo pesa però il minor numero di tamponi effettuati: 20mila circa meno di sabato (72.143 contro 92.706).

Sette sono invece le vittime in un giorno, per un totale di 35.610 mentre non c’è alcuna regione senza nuovi casi. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (265), Emilia-Romagna (143) Lazio (143), Veneto (143) e Campania (122).



Il totale dei dimessi/guariti è invece di 213.634 (+443), mentre il totale degli attuali positivi è di 38.509 (+1.006). Attualmente sono 2.042 i ricoverati con sintomi, di questi 187 (+5) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 36.280 persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA