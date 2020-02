(Foto by Bedolis)

Piazza Dante vista dall’alto (Foto by Bedolis)

In piazza Dante abbattuti gli alberi

Lo foto dall’alto del centro di Bergamo È stato abbattuto venerdì 31 gennaio l’ultimo albero rimasto in piazza Dante.

È stato abbattuto venerdì 31 gennaio l’ultimo albero rimasto in piazza Dante, che sarà riqualificata. Negli ultimi giorni manifestanti hanno protestato contro il taglio delle piante necessario per mettere in sicurezza l’ex Diurno.

