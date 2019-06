In treno verso il mare Adriatico

Ecco tutte le Frecce da Bergamo Riparte la storica Freccia Orobica: dal 9 giugno al 25 agosto, partirà da Bergamo alle 7.27 arriverà a Pesaro alle 13.15 facendo tutte le località del mare adriatico più note.

Per la Freccia Orobica clicca qui per il tragitto, ci sono anche due Frecciarossa in più il sabato e la domenica fino al 15 settembre tra Milano e Ancona. Confermate le 104 Frecciarossa fra Roma e Milano e le 48 fra Milano e Venezia. Ci sono poi 18 Frecciabianca che collegano Milano a Venezia alla direttrice adriatica con fermate estive a Riccione, Cattolica, Senigallia, Giulianova, Vasto, Monopoli, Fasano e Ostuni.

È questa una parte delle offerte che Trenitalia ha presentato per il periodo estivo. Si tratta della parte che potrà maggiormente avvicinarsi alle esigenze dei bergamaschi: per usufruirne dovranno, però, necessariamente spostarsi nelle stazioni di Milano. Nessuna novità, in vista dell’estate, è stata introdotta per le Frecce che già partono da Bergamo. C’è anche una novità per chi è abituato a usare sulle Frecce il collegamento internet e che, in passato, ha presentato per i viaggiatori diversi problemi, soprattutto se ci si trova ad attraversare certe zone d’Italia: è stato introdotto uno nuovo servizio wi-fi più veloce e stabile che per il momento è disponibile solo sul 40% della flotta. Ma che, per la fine del 2019, sarà esteso su tutti i treni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA