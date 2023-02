In un anno salvati 55 mila kg di alimenti per chi ne ha bisogno

Nel 2022, tutti i sabati, una ventina di volontari della «Dispensa Sociale» hanno recuperato e distribuito i prodotti ortofrutticoli donati dai grossisti della Celadina: frutta e verdura che, per motivi commerciali, non viene più venduta, ma è ancora buona da mangiare.

Grazie all’impegno dell’«Ortomercato» di Bergamo, insieme ai volontari della cooperativa Namasté, 55.375 kg di frutta e verdura sono stati salvati dallo spreco lo scorso anno.

Il report della Dispensa Sociale evidenzia che le banane sono il frutto a più rischio spreco: ben 5.460 i kg recuperati. Seguono i pomodori (3.745 kg), prugne (3.326 kg), pesche (2.626 kg), melanzane (2.541 kg) e cavolfiori (1.874 kg). In totale, il valore dell’ortofrutta ridistribuita a organizzazioni non profit è di 62.504€: la lotta allo spreco diventa quindi risorsa, anche economica, per la fascia più debole della popolazione.