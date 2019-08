In un dirupo per evitare un tronco

Boscaiolo 24enne grave al Papa Giovanni Si è buttato in un dirupo per evitare di essere schiacciato da un tronco: un boscaiolo di 24 anni è in prognosi riservata all’ospedale di Bergamo.

Si è lanciato in un dirupo per evitare di essere schiacciato da un grosso tronco che, con il fratello, stava tagliando martedì 6 agosto attorno alle 9.30 in Val Febbraro, nel comune di Madesimo, in provincia di Sondrio.

Un boscaiolo di 24 anni ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi è al momento riservata. L’incidente sul lavoro nel bosco è avvenuto mentre i due fratelli operavano per un Consorzio della zona. Sul posto anche i carabinieri di Campodolcino e i vigili del fuoco volontari di Madesimo.

