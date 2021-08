Via Bonomelli, sfodera coltello di 40 cm, cittadina dà l’allarme: preso dalla polizia Bloccato e denunciato dalla Volante un 23enne: aveva mostrato un coltello verso un gruppo di stranieri posizionati dall’altra parte della strada, urlando, per poi allontanarsi verso la stazione.

Grazie alla segnalazione di una cittadina, nella mattinata del 12 agosto l’equipaggio della Volante della Questura è intervenuto in via Bonomelli, dove la donna aveva notato un uomo che, camminando sul marciapiede in direzione piazzale Marconi, aveva mostrato un coltello verso un gruppo di stranieri posizionati dall’altra parte della strada, urlando alcune parole, per poi allontanarsi verso la stazione. Dalle descrizioni l’equipaggio ha individuato un soggetto corrispondente a quello segnalato e lo ha controllato. L’uomo, un 23enne del Gambia, è stato trovato con un coltello di 40 centimetri infilato a lato degli slip, posizionato lungo il fianco. È stato accompagnato in Questura e denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di coltello. Dalla Questura evidenziano come «la preziosa collaborazione dei cittadini, a cui va il nostro ringraziamento, abbia permesso un intervento tempestivo e risolutivo delle pattuglie presenti in zona che hanno bloccato l’uomo attuando un’efficace opera di prevenzione».

Il coltello sequestrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA