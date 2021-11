Incendio in una farmacia, intervento dei vigili del fuoco ad Albano I vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti in via Lega Lombarda intorno alle 2,30 della notte tra sabato 6 novembre e domenica 7.

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti per un incendio alla farmacia «Mortari», in via Lega Lombarda ad Albano San’Alessandro, intorno alle 2,30 della notte tra sabato 6 novembre e domenica 7. Fortunatamente non si registrano feriti. Dai primi accertamenti il rogo sarebbe divampato per cause elettriche. In corso di quantificazione l’entità dei danni: a quanto si apprende, la struttura è agibile, ma sono andate distrutte diverse confezioni di farmaci. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza il punto vendita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Seriate.

Una fase dell’intervento

(Foto by Vigili del fuoco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA