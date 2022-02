Inchiesta «I quartieri al centro», lunedì su L’Eco si parla della Malpensata Lunedì 21 febbraio in edicola l’approfondimento su quest’area della città posta all’ingresso di Bergamo.

Malpensata quartiere multicolore e più abitato da stranieri rispetto a tutto il resto di Bergamo: è il dato che emerge dall’inchiesta de L’Eco di Bergamo «I quartieri al centro». Lunedì 21 in edicola troverete l’approfondimento su quest’area della città posta all’ingresso di Bergamo. Un cambiamento radicale rispetto a trent’anni fa: nel 1987, infatti, Malpensata registrava all’anagrafe solo 16 residenti stranieri, oggi sono saliti a 1.408 e rappresentano il 30,8% della popolazione, quasi il doppio della media cittadina. I motivi sono diversi e li troverete nell’analisi di lunedì 21 su L’Eco. Nelle due pagine dedicate a Malpensata saranno ospitate anche le voci dei residenti che metteranno in luce cosa è stato fatto, cosa manca e come il quartiere ha affrontato il tema dell’integrazione tra italiani e stranieri. Questi e tanti altri approfondimenti li troverete sul giornale illustrati in un’ampia grafica.

