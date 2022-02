Inchiesta «I quartieri al centro», lunedì su L’Eco si parla di Conca Fiorita

In 30 anni ha perso il 15% degli abitanti: è il quartiere di Conca Fiorita in città. Domani, lunedì 28 febbraio, continua l’inchiesta «I quartieri al centro» su L’Eco di Bergamo con l’approfondimento su questo quartiere della città in cui un po’ alla volta, in poco più di trent’anni, se ne sono andati 434 residenti.

La Conca Fiorita è uno dei quartieri della città che più s’è svuotato, negli ultimi tempi: nel 1987 i residenti erano 2.893, alla fine del 2020 si sono ridotti a 2.459. Una flessione di 434 abitanti, con un calo del 15% che è tra i più pesanti nei diversi rioni cittadini : peggio hanno fatto solo Viale Papa Giovanni (-29,5%), Città alta (-26,2%), Santa Lucia (-21,8%) Loreto (-20,1%) e Pignolo (-18,6%), mentre la città complessivamente è cresciuta del 2,4%. I motivi li troverete nell’approfondimento su quest’area della città lunedì 28 febbraio in edicola.

La Conca Fiorita, incastonata tra il centro e la periferia, area che intreccia verde e servizi, s’inserisce in un fazzoletto di Bergamo che sembra evidenziare andamenti contrapposti in fatto di attrattività: sempre tra 1987 e 2020, Borgo Santa Caterina ha visto un calo dell’8,3% dei residenti e Valverde dell’1,7%, mentre San Colombano è cresciuto del 6% e poco più in là Redona ha segnato addirittura un 27% in più.