Incidente durante «Obiettivo tricolore»

Travolto da un camion, grave Alex Zanardi

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. LA manifestazione è passata nella Bergamasca la scorsa settimana.

Sarebbero molto gravi le condizioni di Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un incidente venerdì pomeriggio nel Senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma.È stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale Le Scotte di Siena dove è da poco arrivato con l’elisoccorso.

Da quanto appreso nell’incidente, avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza, è coinvolto un mezzo pesante: il famoso pilota è stato travolto da un camion. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale.

Alex Zanardi, medaglia d’oro alle Paraolimpiadi di Londra 2012, a Bergamo è stato nel 2014 in occasione dei 10 anni dalla nascita della Fondazione e dei 150 anni di Italcementi, durante il convegno annuale della Fondazione Italcementi.



«Obiettivo tricolore, la grande staffetta», proprio la manifestazione a cui stava partecipando Zanardi durante l’incidente, è un lungo e significativo viaggio di 3000 km che in sedici giorni stava attraversando l’italico stivale, partendo dai confini con la Svizzera e arrivando sino alla punta di Santa Maria di Leuca.

A compierlo ci sono una cinquantina di atleti paralimpici: chi in bici, altri sulla carrozzella olimpica, altri ancora su handbike, proprio come Zanardi che ha voluto intensamente questa iniziativa. Un progetto sportivo che, dopo la terribile tragedia vissuta a causa del Covid-19, voleva dimostrare che attraverso lo sport insieme si può resistere e lottare per costruire un futuro nuovo. A Bergamo la staffetta è proprio passata una settimana fa, sabato 13 giugno, toccando come tappe il centro di Bergamo, l’ospedale Papa Giovanni e San Pellegrino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA