Trescore, il luogo dell’incidente sul lavoro in via Nullo

Incidente sul lavoro: schiacciato da un mini escavatore, grave 46enne a Trescore L’operaio è stato trasportato in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso.

L’ennesimo grave incidente sul lavoro è avvenuto pochi minuti prima delle 17 a Trescore Balneario in un cantiere di Via Nullo. Secondo le prime informazioni l’uomo, un 46enne, sarebbe stato schiacciato da mini escavatore mentre era in strada.

I soccorsi sono stati subito allertati e vista la gravità della situazione oltre all'ambulanza e all’auto medica è stato richiesto anche l’ausilio dell’elisoccorso che si è levato da Bergamo.



L’uomo è stato stabilizzato sul posto e poi è stato trasportato in codice rosso in ospedale.



Sul posto anche i Carabnieiri e i tecnici dell’Ats che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

