«Incredibile la vostra generosità»

Dal Papa Giovanni un nuovo iban

«La generosìtà dei bergamaschi (ma non solo) ci sta travolgendo come un fiume in piena, un fiume di affetto e solidarietà per cui abbiamo dovuto aprire un nuovo conto corrente dedicato alla raccolta fondi per il coronavirus».

Le donazioni d’ora in poi vanno versate con i seguenti riferimenti:

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GIOVANNI XXII

Cod. IBAN : IT52 Z 05696 11100 000012000X95

Resta aperta anche la raccolta Cesvi, l’unica iniziativa di crowdfunding autorizzata dall’ospedale.

L’ospedale Papa Giovanni ricorda di non consegnare donazioni in generi alimentari o altro per motivi di sicurezza. «Chi può donare attrezzature respiratorie o dispositivi di protezione, come hanno fatto alcune multinazionali con sede a Bergamo reperendole dall’estero, in aggiunta a quanto già riceviamo dalla rete regionale, contatti affariistituzionali.segreteria@asst-pg23.it».

