Inseguimento in centro, carabinieri sparano alle gomme di un furgone: bloccato in via Taramelli - Foto

Rocambolesco inseguimento nella mattinata di martedì 2 agosto in centro a Bergamo. Un furgone Ford Transit è stato bloccato in via Taramelli. È successo verso le 9.30, ancora frammentarie le informazioni. Secondo la prima ricostruzione, i carabinieri hanno sparato alle gomme del mezzo in fuga, che ha percorso un tratto contromano rischiando di investire i passanti, e subito dopo sono riusciti a «chiuderlo» contro il muro del palazzo all’incrocio tra via Taramelli e Via Mai. L’uomo, di origini straniere, è stato bloccato e condotto in caserma.