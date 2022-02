(Foto by Roberto Vitali)

Inseguito perché «correva» in moto. 24enne con 12Kg di hashish e una pistola nel garage: arrestato Il ragazzo, oltre alla droga, aveva nel garage una pistole semiautomatica illegale e un catana.

Il personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato, nella mattinata di giovedì 10 febbraio, ha inseguito un motociclista che percorreva ad elevata velocità le strade cittadine del centro fino a giungere a Curno per parcheggiare la moto in un garage.

Gli agenti lo hanno fermato e subito il ragazzo, un 24enne, è parso subito molto nervoso. Sottoposto ad un controllo più accurato, è stato trovato in possesso di quattro dosi di hashish e di circa 1600 euro in contanti, numerose schede telefoniche ed un tirapugni in metallo.

Il giovane, un ventiquattrenne bergamasco disoccupato con piccoli precedenti di polizia, nel garage di casa aveva anche altri 12 chilogrammi di hashish e circa 2 chilogrammi e mezzo di marijuana, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente, 3 coltelli con tracce di hashish, 1 macchina per sottovuoto e una pistola semiautomatica clandestina di fabbricazione estera calibro 7.65 carica e pronta all’uso, una katana e tre mazze da baseball e altri 2.200 euro circa in contanti.

Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente . Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare le provenienza di quanto rinvenuto in suo possesso.

