Vede i carabinieri, fugge in moto poi cade

35enne in ospedale: in tasca la droga Quando ha visto i carabinieri ha tentato di scappare in moto. Incidente a Sedrina con tanto di inseguimento: un uomo di origine marocchina è fuggito appena individuati i militari.

È successo intorno alle 14.30 di lunedì 18 novembre. L’uomo di 35 anni è stato inseguito dai militari e nella sua fuga ha gettato la droga che aveva con sè dal ponte di Sedrina, ma ha perso il controllo della moto ed è caduto proprio al termine del ponte.

Fermato e soccorso, è stato trasferito in ospedale a Ponte San Pietro: le sue condizioni non sono gravi. Perquisito dai carabinieri, in tasca il 35enne aveva dell’altra droga. A causa dell’incidente la corsia della ex statale 470, in direzione di Bergamo, è stata chiusa momentaneamente per la presenza di olio sull’asfalto.

