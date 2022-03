Invalsi, si parte dalle superiori. Per i maturandi prove al computer

Partono il 1° marzo le prove Invalsi 2022: gli studenti di tutte le scuole d’Italia saranno chiamati a misurarsi con la somministrazione delle prove standardizzate per l’individuazione delle competenze su scala nazionale. I primi, quest’anno, che saranno chiamati ad affrontare le prove saranno i ragazzi di quinta superiore, che si confronteranno con i test a partire da oggi. Dal 1°aprile toccherà invece agli studenti di terza media, mentre gli alunni della seconda e quinta elementare verranno sottoposti all’Invalsi a partire dal 6 maggio, i ragazzi delle seconde superiori dall’11 maggio.

La scuole hanno a disposizione due finestre temporali per proporre le prove: per i ragazzi delle superiori le prove saranno al computer, per i maturandi riguarderanno italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto), per quelli di seconda superiore la sessione delle classi campione per le prove di italiano e matematica è prevista a partire da mercoledì 11 a venerdì 13 maggio, mentre per le classi non campione da mercoledì 11 a martedì 31 maggio.

Per quanto riguarda la scuola primaria invece sono previste prove cartacee. Per la classe seconda della primaria venerdì 6 maggio si procederà con la prova di italiano e, per le sole classi campione, anche con la prova di lettura; mentre la prova di matematica si terrà il 9 maggio. Per le quinte della primaria la prova di inglese è stata calendarizzata il 5 maggio, quella di italiano per il 6 e quella di matematica per il 9 maggio. Per la scuola secondaria di primo grado la prova sarà al computer: la scuola può scegliere tra due finestre per la somministrazione delle prove. O da lunedì 4 a giovedì 7 aprile, oppure da lunedì 11 a mercoledì 13 aprile. Anche gli studenti con disabilità saranno chiamati alle prove Invalsi.

Le scuole potranno però decidere in autonomia se l’insegnante di sostegno potrà o meno affiancare lo studente nello svolgimento delle prove: non essendoci una linea comune potrà quindi capitare che in alcuni istituti gli studenti svolgano la prova alla presenza del proprio insegnante, mentre in altri istituti no.