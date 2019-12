Isela, scomparsa da quattro giorni

Appello per ritrovare la 14enne -Foto Apprensione per la scomparsa di una 14enne a Bergamo. Il suo nome è Isela e non da’ più notizie da quattro giorni. Cerchiamo di aiutare la famiglia, sempre più in apprensione, condividendo il loro accorato appello. Ecco le sue foto.

È scomparsa nel nulla lunedì 16 dicembre verso le 14 quando tornata da scuola (frequenta la terza media all’Istituto Camozzi) è uscita di casa per andare a un corso d’inglese a poche centinaia di metri dall’abitazione in zona stadio. Da allora Isela non ha più dato notizie di sè. Sono momenti di grande apprensione per la famiglia che dice di non avere avuto alcun sentore che potesse far presagire un gesto volontario.

Nella richiesta d’aiuto pubblicata su Facebook si dice che Isela indossava un giubbino giallo, jeans neri e anfibi dr. Martens. Chi avesse notizie può chiamare il numero 327 7767575 o avvisare le forze dell’ordine. Ecco alcune foto di Isela e alcuni particolari dei vestiti e degli oggetti che indossava quando è scomparsa.

