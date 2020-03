Italia 17.660 casi e 1.266 morti (+250 )

Appello a continuare a donare sangue Il consueto punto della situazione del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Predisposte misure ad hoc per i disabili.

«Stiamo lavorando con le Regioni per il potenziamento delle terapie intensive e sub intensive, stiamo acquisendo il materiale, dobbiamo lavorare per potenziare, come stiamo facendo, le nostre strutture ospedaliere». Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

«Il numero dei volontari è impiegati è cresciuto 2.225, le tende pre triage sono 521, 6 in più di ieri, quelle per il triage penitenziario sono sempre 103 postazioni». «Oggi abbiano 181 guariti in più per un totale di 1.439. abbiamo avuto anche 250 decessi, sono persone che sono decedute con Coronavirus e non per Coronavirus, il totale sale a 1.266. Registriamo 2116 casi in più, il totale dei positivi è 14955, 6201 in isolamento domiciliare, 1328 in terapia intensiva, sempre il 10% delle persone affette. Sono 14.955 i malati di coronavirus in Italia, 2.116 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 17.660» Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

«La CROSS oggi ha evacuato 30 pazienti, di cui due pazienti affetti da Covid-19 e 28 non affetti. Per il trasferimento abbiamo utilizzato 14 elicotteri del 118 , 12 ambulanze medicalizzate, 3 elicotteri e 1 aereo dell’Aereonautica militare». Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza.

“Oggi abbiamo distribuito oltre 1 milione di mascherine, siamo a oltre 5 milioni di mascherine che abbiamo distribuito oltre ai ventilatori», ha aggiunto.

MISURE PER I DISABILI. Le misure di sostegno per far fronte all’emergenza coronavirus, non lasciano indietro i disabili e le persone che a vario titolo si prendono cura di loro. Norme per care giver familiari, lavoro agile, tutele per lavoratori con figli disabili,estensione della 104 e dei congedi straordinari, sono, infatti, le ultime misure, in ordine di tempo, che il governo si appresta a varare con il decreto che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare nelle prossime ore per far fronte all’emergenza coronavirus. Norme che si aggiungono a quelle precedenti su istruzione e piattaforme accessibili prese quando il Governo ha deciso la chiusura delle scuole e che consentono il proseguimento delle attività didattiche agli studenti disabili attraverso le piattaforme previste. Nello scorso provvedimento, infatti, il Governo aveva dato il via libera alle «unità speciali» a domicilio per le persone con disabilità o in condizioni di fragilità e all’assistenza domiciliare per gli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza.

L’Ufficio per le persone con disabilità della Presidenza del Consiglio ha anche inviato oggi una lettera ai Commissari Borrelli ed Arcuri affinchè rendano disponibili i dispositivi medici necessari a proteggersi dal coronavirus per i disabili e per i famigliari che se ne prendono cura. Sul sito dell’Ufficio per la disabilità, inoltre sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti che possano essere di aiuto alle persone con disabilità e a chi si prende cura di loro per conoscere quali siano i sostegni e le possibilità che sono state messe in campo per far fronte al coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA